Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Бабушка погибла, внук ранен при атаке ВСУ машины в брянском селе Гетманская Буда. Дроном-камикадзе ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Климовском районе. об этом 19 августа на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Погибла находившаяся рядом местная жительница, ее внук ранен, медики оказали ему неотложную помощь, - написал Егор Ковальчук. - Глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будут предоставлены все необходимые меры поддержки.

Напомним, за сутки над Брянской областью уничтожили 102 украинских беспилотника.