В Брянске строят детский сад на 340 мест с отставанием в графике

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянске, в новом микрорайоне по улице Бурова, строят детский сад на 340 мест с отставанием в графике. Сад большой, на 16 групп, из них шесть — ясельных, проект не типовой. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Контракт заключили в 2025 году, работы начали этой зимой, по графику уже отставание больше чем на четыре месяца. Сейчас еще не завершили нулевой цикл, а уже нужно закрывать тепловой контур и подключать котельную, чтобы можно было продолжать строительство зимой.

- У подрядчика есть все, созданы все условия для добросовестной работы, можно сказать, тепличные, выплачен аванс, при этом я вижу уже третий объект, где постоянно что-то мешает быть в графике, - рассказал Егор Ковальчук. - Следующий выезд на площадку покажет, получится ли выровнять сроки и сдать детский сад в 2027 году или нужно будет применять штрафные санкции.