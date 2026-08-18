В брянском филиале «Россети Центр» завершился сезон работы студенческих энергетических отрядов 2026 года

Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» работа студенческих энергетических отрядов (СЭО) на объектах филиала в этом году завершилась «Энергоквизом».

Встречу открыл директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Федор Капшуков. Он поздравил будущих энергетиков с окончанием трудовой смены, отметив, что длительная практика на объектах электросетевого хозяйства филиала дала ребятам возможность поближе познакомиться с энергетическими профессиями.

Далее для членов СЭО, молодых сотрудников «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» был организован «Энергоквиз». За звание самых эрудированных в разных отраслях знаний боролись две команды, сформированные из представителей студотрядов, и еще две, в составе которых были молодые сотрудники «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» (входит в группу «Россети»).

Участники «Энергоквиза» искали ответы на каверзные вопросы из разных областей знаний: угадывали мелодии, вспоминали авторов крылатых выражений. Отдельный раздел был посвящен электроэнергетике. Например, им предлагали ответить на вопрос: что станет с маринованным огурцом, если через него пропустить разряд в 220В. В результате наибольшее количество баллов набрала команда «БрянскЭлектро», а самым эрудированным участником стал Аклевкин Роман – член студенческого отряда.

В завершение мероприятия молодые сотрудники энергопредприятий и их будущие коллеги получили подарки. Встреча позволила членам СЭО пообщаться с будущими коллегами в неформальной обстановке и пробудила у них желание стать частью большого энергетического сообщества.

«Сегодня отрасль нуждается в молодых, инициативных и ответственных специалистах, готовых осваивать современные технологии, решать сложные производственные задачи и принимать участие в развитии электросетевого комплекса страны. Именно поэтому мы уделяем большое внимание работе со студенческими отрядами, поддержке талантливой молодежи и созданию условий для профессионального роста будущих энергетиков», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.