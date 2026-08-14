В Брянске оценивают ущерб от удара ВСУ ракетой по жилому дому

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска 14 августа ВСУ нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому. В доме выбиты окна и остекление лоджий по фасадам, в одном из подъездов на верхнем этаже возник пожар. Сотрудниками МЧС огонь оперативно потушили. На месте работают специалисты Прокуратуры и Следственного комитета. Об этом сообщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В свою очередь сотрудники отдела по ЖКХ Советской районной администрации проводятпоквартирный обход: специалисты фиксируют разрушения, разговаривают с жильцами дома, выясняют проблемы. Ситуацию прокомментировал глава Советской районной администрации Денис Семенов.

- Я прошу жителей города не поддаваться панике и ни в коем случае не доверять провокационным источникам информации, доверять только официальным СМИ и пресс-службам областной и городской администраций, - сказал Денис Александрович. - Уже начала обход комиссия по оценке ущерба, рабочие наводят санитарный порядок — уберут осколки, следы повреждений, очистят прилегающую к дому территорию. Окажут помощь и волонтеры. Завтра начнутся работы по восстановлению теплового контура. Повреждены также окна в школе, которая находится рядом. Но к 1 сентября всё будет восстановлено, учебный процесс не пострадает».

Если вам нужна консультация или если ваша квартира, дом пострадали, сообщите нам по телефонам для согласования даты и времени работы специалистов: +7(4832) 30-68-51, 30-68-55 — отдел ЖКХ; +7(4832) 74-27-95 — приемная главы районной администрации; +7(4832) 30-68-60 — диспетчерская администрации (работает в вечернее и ночное время).