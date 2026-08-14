Брянские энергетики «Россети Центр» приняли участие в «Дне безопасности» в детском загородном лагере «Елочка»

Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» (входит в Группу «Россети») в рамках «Дня безопасности», который прошел в детском оздоровительном лагере «Елочка», рассказали ребятам о правилах электробезопасности.

Мероприятие организовано и проведено совместно с региональным управлением МЧС России. В нем приняли участие порядка 100 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Энергетики напомнили школьникам, что электричество опасно: оно не имеет цвета и запаха, его нельзя увидеть. Оно – друг, если неукоснительно соблюдать правила электробезопасности. Дети узнали, как правильно вести себя при нахождении вблизи энергообъектов и при использовании электроприборов, что делать, если во время грозы оказались на улице и как правильно поступить, если увидели оборванный провод. В завершение встречи все участники получили познавательные листовки, на которых члены семьи Маши Лампочкиной в игровом формате рассказывают о правилах безопасного обращения с электричеством. Тематические мультфильмы с участием главной героини и ее семьи, а также другие материалы по профилактике детского электротравматизма размещены на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте». Во время длительных летних каникул сотрудники «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» проводят профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях региона, в период учебного года уроки электробезопасности вернутся в школьные аудитории Брянской области.