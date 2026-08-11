В Брянской области стартовал конкурс «Народный участковый-2026»

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области стартовал конкурс «Народный участковый». За почётное звание поборются 17 претендентов — тех, кто каждый день стоит на страже порядка и помогает жителям. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый (районный) — голосование до 20 августа. От каждого межмуниципального отдела — только один участник во второй тур. Второй ( региональный) - онлайн голосование с 7 по 16 сентября. Победитель представит Брянщину на федеральном уровне. И финал - профессиональные испытания: служебная, огневая и физическая подготовка.

На сайте УМВД по Брянской области — полная информация о каждом участковом: сколько преступлений раскрыто, сколько обращений рассмотрено, какие есть достижения.

Поддержите своего кандидата: зайдите на сайт УМВД России по Брянской области, выберите участкового и нажмите «Голосовать».

Победитель финального федерального этапа будет определен по итогам профессиональных испытаний (служебная, огневая и физическая подготовка).

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