Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2026 14:55

В Брянской области стартовал конкурс «Народный участковый-2026»

За победу будут бороться 17 конкурсантов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области стартовал конкурс «Народный участковый». За почётное звание поборются 17 претендентов — тех, кто каждый день стоит на страже порядка и помогает жителям. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый (районный) — голосование до 20 августа. От каждого межмуниципального отдела — только один участник во второй тур. Второй ( региональный) - онлайн голосование с 7 по 16 сентября. Победитель представит Брянщину на федеральном уровне. И финал - профессиональные испытания: служебная, огневая и физическая подготовка.

На сайте УМВД по Брянской области — полная информация о каждом участковом: сколько преступлений раскрыто, сколько обращений рассмотрено, какие есть достижения.

Поддержите своего кандидата: зайдите на сайт УМВД России по Брянской области, выберите участкового и нажмите «Голосовать».

Победитель финального федерального этапа будет определен по итогам профессиональных испытаний (служебная, огневая и физическая подготовка).

16+