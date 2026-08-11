Фото: Брянская областная станция переливания крови, ВКонтакте.

В Брянской областной станции переливания крови продолжают обучение бойцов «БАРС-Брянск». Выполняют поручение врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Об этом сообщают в Брянской областной станции переливания крови.

Коллектив станции должен будет обучить личный состав бригады «БАРС-Брянск» применению лиофилизированных компонентов крови при ранениях. А также Передать бойцам уникальный опыт военных медиков, полученный непосредственно в зоне специальной военной операции. И еще обеспечить бригаду необходимыми компонентами, производимыми на территории Брянска.

- Работа по этим направлениям не прекращается, - рассказали в Брянской областной станции переливания крови. - Сегодня на Брянской областной станции переливания крови состоялось очередное занятие для личного состава «БАРС-Брянск». Медицинские специалисты разбирают с военнослужащими реальные сценарии и порядок действий, чтобы в критический момент каждый из них мог грамотно применить полученные знания.

Напомним, бойцов «БАРС-Брянск» обучат применению компонентов крови при ранениях.