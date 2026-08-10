Врио губернатора Брянской области побывал в Москве на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в Москве на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Брянский регион представил свой стенд премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Егор Ковальчук рассказал не только о реализованных проектах благоустройства, но и об экономическом эффекте — открытии новых объектов, создании новых рабочих мест.

- В целом по региону было сделано больше полутора тысяч объектов, более 3 млрд рублей бюджетных средств вложено, - отметил Егор Викторович. - Основной плюс, кроме очевидных эффектов от повышения удовлетворенности граждан, это развитие смежных видов промышленности. Яркий пример: антивандальные тренажеры, которые очень востребованы, особенно в приграничных районах.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Особое внимание Егор Викторович обратил на то, что ежедневно Стародубский муниципальный округ подвергается атакам врага, но, как бы там ни было, город живет, развивается, участвует во всех федеральных и региональных программах, дважды побеждал в конкурсе.

Об инициативах жителей по благоустройству рассказал генерал-майор МВД в отставке, лауреат премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине», Александр Подольный.

- Михаил Владимирович Мишустин отметил, что для нас будет интересно участвовать в программе «Карты героев», которую поддерживают участники специальной военной операции, - рассказал Егор Ковальчук. - Вписать в ландшафт как раз те места, которые сохраняют нашу историческую, военную, духовную память, с участием защитников рассказывать об этом молодежи. Обязательно будем реализовывать проект.