Врио губернатора Брянской области побывал в Москве на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в Москве на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Брянский регион представил свой стенд премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.
Егор Ковальчук рассказал не только о реализованных проектах благоустройства, но и об экономическом эффекте — открытии новых объектов, создании новых рабочих мест.
- В целом по региону было сделано больше полутора тысяч объектов, более 3 млрд рублей бюджетных средств вложено, - отметил Егор Викторович. - Основной плюс, кроме очевидных эффектов от повышения удовлетворенности граждан, это развитие смежных видов промышленности. Яркий пример: антивандальные тренажеры, которые очень востребованы, особенно в приграничных районах.
Особое внимание Егор Викторович обратил на то, что ежедневно Стародубский муниципальный округ подвергается атакам врага, но, как бы там ни было, город живет, развивается, участвует во всех федеральных и региональных программах, дважды побеждал в конкурсе.
Об инициативах жителей по благоустройству рассказал генерал-майор МВД в отставке, лауреат премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине», Александр Подольный.
- Михаил Владимирович Мишустин отметил, что для нас будет интересно участвовать в программе «Карты героев», которую поддерживают участники специальной военной операции, - рассказал Егор Ковальчук. - Вписать в ландшафт как раз те места, которые сохраняют нашу историческую, военную, духовную память, с участием защитников рассказывать об этом молодежи. Обязательно будем реализовывать проект.