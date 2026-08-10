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Происшествия10 августа 2026 11:20

Врио губернатора Брянской области выразил соболезнования родным погибших при массированной атаке украинских беспилотников в Нижнекамске

Утром 10 августа Татарстан подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Врио губернатора Брянской области выразил соболезнования родным и близким погибших при массированной атаке украинских беспилотников в Нижнекамске. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления, - написал Егор Викторович. - В этот тяжелый день Брянская область — вместе с Республикой Татарстан.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Татарстана, 10 августа республика подверглась атаке вражеских БПЛА. Удары наносили как по производственным, так и по гражданским объектам. Погибли 13 человек, 21 госпитализирован, 75 человек обратились за медицинской помощью.