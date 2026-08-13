В Брянске строят четвертую по счету школу на 1 225 мест

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Советском районе Брянска строят четвертую по счету школу на 1225 мест. Здесь же ведут и жилищное строительство. По этому проекту – уже пятая школа в городе. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Проект типовой, но где-то все равно вносятся изменения — например, в этой школе по новым нормативам монтируется освещение в коридорах, - рассказал Егор Викторович. - С финансированием проблем нет, работы идут при сопровождении «РосСтройКонтроля».

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Идут внутренние отделочные работы, строители начали устройство фасада, начато благоустройство территории. Спортивное ядро идет к финишу — здесь будет два спортзала, бассейн.

- В октябре должны полностью сдать наружку, запустить тепло, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Котельная, труба и теплотрасса смонтированы. Есть отставание от графика, но подрядчик обещает сдать объект в срок.