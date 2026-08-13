В Брянске работает выставка художника Евгения Фетисова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске, в Городском выставочном зале открылась выставка живописи заслуженного художника России Евгения Фетисова «Брянщина моя». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Евгений Васильевич представил новые картины — большинство полотен, написаны за год. Пейзажи и городские виды, портреты и натюрморты — любимые мастером жанры — рассказывают о Брянской земле, о ее жителях, раскрывают неброскую, скромную, но такую родную, уютную красоту.

Спокойные картины Евгения Фетисова наполнены движением — идут в церковь люди, летят птицы, бежит, плещется, переливается вода. Во всем — даже в зримо тающем снеге — ощущается жизнь.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Родился я в Брянске. С раннего детства полюбил нашу природу..., - рассказал о себе художник. - Отец — страстный любитель охоты и рыбалки, часто брал нас с братом с собой на Десну, Снежеть, Ревну... Незабываемы его рассказы об окружающем нас мире природы. Утренние, вечерние зорьки навсегда запечатлелись в моей памяти. Здесь жили мои предки, здесь родились мои дети, здесь живу и тружусь я».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Евгений Фетисов признался, что очень любит писать Брянск.

- Часто бываю в Свенском монастыре, на Покровской горе, у Тихвинской церкви, - рассказал он. - Архитектурной доминантой стал для архитектуры Брянска Троицкий собор. Восторгает вид собора! Есть у меня серия «Окраины Брянска». Это улицы II Брянска и Ходаринки... Севская, Славянская, Донская и т. д. Здесь весной цветут сады, по утрам кричат петухи и пахнет дымком от протопки бань. Всегда притягивает Снежеть у моста при въезде на I Брянск... Эти места переносят меня в моё детство».

Выставка «Брянщина моя» работает до 30 августа.

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