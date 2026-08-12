Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске вручили медали «В честь подвига партизан и подпольщиков». Церемонию награждения в Советской районной администрации приурочили к Дню освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Гостей приветствовал глава Советской районной администрации Денис Семёнов.

- Для Брянска медаль «В честь подвига партизан и подпольщиков» — награда весомая, - сказал Денис Александрович. - Она вручается тем, кто проявил личную вовлеченность в развитие города, в патриотическую работу, в воспитание молодёжи. Каждый из вас ведёт большую работу и, несомненно, достоин столь высокой награды.

Награду получили: Анна Ильева, бухгалтер ООО «Очаг», Оксана Галаева, педагог Центра внешкольной работы Советского района, хореограф; Сергей Архипов, начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Советской районной администрации города Брянска; Полина Сопова, экс-директор ООО УК «Гарант Комфорт».

Награжденным пожелали здоровья, успехов в дальнейшей работе на благо Брянска и России.