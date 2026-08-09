Брянских строителей поздравили с профессиональным праздником

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Хрустальном зале правительства Брянской области прошло тожество, посвященное сотрудникам строительной отрасли. День строителя отмечают в нашей стране ежегодно во второе воскресенье августа. В этом году он выпал на 9 августа. И в этом году отмечается 70 лет со дня учреждения профессионального праздника. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- За время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» нашими строителями было введено в эксплуатацию почти три миллиона квадратных метров жилья, - рассказал Егор Ковальчук. - С 2025 года строительство жилья продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в Брянской области в рамках региональной адресной инвестиционной программы реализуется 45 объектов.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

С использованием новых механизмов финансирования Брянская область привлекает все больше инвестиций федерального центра для реализации капиталоемких объектов.

- Сделано много и у нас в регионе, и в подшефной Брянке Луганской Народной Республики, - отметил врио губернатора Брянской области. - Впереди — новые проекты и задачи. Необходимо обеспечивать устойчивое развитие территорий, повышать качество городской среды, строить инфраструктуру, современное жилье и социальные объекты, внедрять «цифру», энергоэффективные и экологически безопасные решения.

Егор Ковальчук выразил признательность работникам строительной отрасли за их ответственный и созидательный труд.

- Пусть каждый новый построенный объект станет символом развития и процветания Брянской области, повысит качество жизни в регионе, - сказал Егор Викторович.