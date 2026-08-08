Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области побывал в приграничном Погаре. Он отметил, что оперативная обстановка в этом районе непростая. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

Егор Викторович встретился с местными жителями.

- На встрече с жителями были острые вопросы, связанные с выплатой компенсаций, арендой жилья, отсутствием мобильной связи и Интернета, - написал Егор Викторович. -. Все обращения прорабатываем. Объективно сложности есть, какие-то вопросы можно решить сразу, какие-то пока нет.

При этом район живет. Работают предприятия. Погарский район богат на производства разного рода: и сельскохозяйственные, и переработки.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Побывал врио губернатора Брянской области во время рабочей поездки на погарской картофельной фабрике. Посетил еще одно предприятие — «Молоко».

- Посмотрел несколько социальных объектов, в том числе детский сад, - написал Егор Ковальчук. - Очень достойный не только для района, но и для крупного города. Отремонтирован, оснащен, осталось завершить благоустройство территории. Коллектив крепкий, большие молодцы. Побольше бы таких детских садов. Вообще впечатлен предприятиями района. Видна совместная работа жителей, администрации, бизнеса. Неравнодушные люди хотят развивать и развивают свой муниципалитет. Жду предложений и наказов.