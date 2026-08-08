Брянское «Динамо» обыграло «Сибирь» из Новосибирска

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянское «Динамо» обыграло футбольную комианду «Сибирь» из Новосибирска. Матч состоялся в субботу, 8 августа, в Брянске на стадионе «Динамо» . Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-белых. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Матч прошел при мощной поддержке трибун, - написал Егор Ковальчук. - После сегодняшней игры "Динамо" закрепилось на третьей строчке турнирной таблицы.

Врио губернатора Брянской области пожелал футболистам «Динамо» в дальнейшем только побед.

0+