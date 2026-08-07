В Брянске на горящем складе лакокрасочных и горюче-смазочных материалов локализовали открытое горение

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Фокинском районе Брянска на горящем складе лакокрасочных и горюче-смазочных материалов локализовали открытое горение. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Роспотребнадзор произвел замеры качества воздуха в жилых кварталах, - написал Егор Вивкторович. - Превышений допустимых норм нет. Ситуация стабильна. Открытое горение локализовано. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий.

Напомним, в Фокинском районе Брянска загорелся склад лакокрасочных и горюче-смазочных материалов.