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Общество7 августа 2026 11:37

В Брянской области 7 августа ожидают грозы, град и сильный ветер

Ветер усилится до 20 метров в секунду
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Брянской области 7 августа ожидают грозы, град и сильный ветер. Ветер усилится от 15 до 20 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Такая погода может привести к повреждению сельхозкультур, перебоям с электроснабжением, повреждению имущества упавшими конструкциями и деревьями.

Брянцам рекомендуютя выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам выбирать места парковки вдали от деревьев. Тел. 112