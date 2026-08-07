Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Брянской области 7 августа ожидают грозы, град и сильный ветер. Ветер усилится от 15 до 20 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Такая погода может привести к повреждению сельхозкультур, перебоям с электроснабжением, повреждению имущества упавшими конструкциями и деревьями.

Брянцам рекомендуютя выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам выбирать места парковки вдали от деревьев. Тел. 112