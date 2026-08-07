Сотрудникам брянской прокуратуры вручили знаки отличия ГТО

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В прокуратуре Брянской области сотрудникам вручили знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Они успешно сдали нормативы, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Церемонию награждения провели прокурор Брянской области Владимир Мосин и ветеран прокуратуры Игорь Таратонов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

- Обращаясь к награжденным, руководитель ведомства отметил, что физическое совершенствование - залог успешной профессиональной деятельности, - рассказали в прокуратуре. - Он пожелал коллегам и впредь держать высокую планку в спорте и жизни.