В Брянске скоропостижно ушла из жизни Оксана Сабирова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 6 августа на 64-м году скоропостижно ушла из жизни Оксана Сабирова. Женщина работала заместителем начальника управления образования Брянска, заместителем руководителя Департамента образования и науки Брянской области. об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Всю жизнь Оксана Евгеньевна посвятила родному городу. Она прошла профессиональный путь от скромной должности машинистки в Брянском горисполкоме до ключевых постов в финансовой системе региона. Она возглавляла финансовый отдел горисполкома, работала в региональном филиале «Бежица-банка», а затем отдавала свои знания и опыт сфере образования, занимая посты заместителя начальника управления образования г. Брянска и заместителя руководителя Департамента образования и науки Брянской области.

- Оксана Евгеньевна была настоящим профессионалом, человеком высочайшей ответственности и безупречной репутации, - говорят в мэрии Брянска. - Но за строгим образом руководителя скрывалась чуткая и неравнодушная душа. Для коллег она всегда была мудрым наставником, способным выслушать и поддержать. Для своей семьи — любящей матерью, верной женой и надёжной опорой. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Оксаны Евгеньевны

Прощание состоится 8 августа 2026 г. в 13:00 в прощальном зале ритуального цента «АНГЕЛ», Фокинский район.

«Комсомольская правда - в Брянске» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Оксаны Сабировой.