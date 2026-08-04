Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянские легкоатлеты привезли четыре медали с чемпионата России по эстафетному бегу. Два золота и две бронзы завоевали воспитанницы СШОР им. В.Д. Самотесова и СШОР "Русь" им. О.В. Ермакова. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Первое место, 4 на 100 метров с барьерами: Светлана Антошина, Виктория Кожокар, Дарья Буравцова, Виктория Карасева.

Первое место в смешанной эстафете: Кристина Карпейкина, Мария Прохорец, Полина Шауло, Юлия Сергунина.

Третье место, 4 на 800 метров: Юлия Сергунина, Алина Силахина, Наталья Бакина, Мария Прохорец.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Третье место, 4 на 200 метров: Кристина Карпейкина, Полина Шауло, Полина Лебедева, Вероника Першукевич.

- Новых спортивных достижений и побед! – написал Егор Ковальчук.

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