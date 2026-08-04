Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске планируют возвести пристройки к школам и гимназиям. Состоялось совещание при главе Брянской городской администрации, Гед говорили о реализации в Брянске программы создания дошкольных и школьных мест. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Начальник управления образования Альберт Малкин рассказал о том. что, в городе сохраняется потребность в новых местах в детских садах и школах. Сегодня готовят документы на проектирование и строительство пристроек к школе 26, гимназиям 7 и 5.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров обратил внимание присутствующих на необходимость точных расчетов при выборе объектов будущего строительства.

- Учитывая показатели посещений садиков в районах, можно понять, какая потребность будет в школьных местах на 5-6 лет вперед, - сказал Александр Николаевич. - От этого и надо отталкиваться. Мы должны хорошо понимать, кто пойдёт в новые школы, будет ли у них наполнение».

Управление по строительству и развитию территории города Брянска примет решение о поддержке проектов с учетом всех замечаний.