Бойцов «БАРС-Брянск» обучат применению компонентов крови при ранениях

Бойцов «БАРС-Брянск» обучат применению лиофилизированных компонентов крови при ранениях. Такое поручение дал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Об этом сообщают в Брянской областной станции переливания крови.
- Глава региона подчеркнул необходимость не просто провести обучение, но и передать имеющийся опыт наших братьев - военных медиков из зоны СВО, - рассказали в Брянской областной станции переливания крови.
Также Егор Ковальчук поставил задачу полностью обеспечить бригаду «БАРС-Брянск» компонентами, производимыми в Брянске.
Брянская областная станция переливания крови выполняет поручения.