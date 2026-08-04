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Общество4 августа 2026 8:26

Бойцов «БАРС-Брянск» обучат применению компонентов крови при ранениях

Поручение дал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Брянская областная станция переливания крови, ВКонтакте.

Фото: Брянская областная станция переливания крови, ВКонтакте.

Бойцов «БАРС-Брянск» обучат применению лиофилизированных компонентов крови при ранениях. Такое поручение дал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Об этом сообщают в Брянской областной станции переливания крови.

- Глава региона подчеркнул необходимость не просто провести обучение, но и передать имеющийся опыт наших братьев - военных медиков из зоны СВО, - рассказали в Брянской областной станции переливания крови.

Также Егор Ковальчук поставил задачу полностью обеспечить бригаду «БАРС-Брянск» компонентами, производимыми в Брянске.

Брянская областная станция переливания крови выполняет поручения.