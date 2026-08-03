Энергетик «Брянскэнерго» Александр Кириенко удостоен государственной награды посмертно

Фото: ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго".

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук вручил вдове сотрудника филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Александра Кириенко Светлане Михайловне Кириенко государственную награду — медаль «За храбрость» II степени, которой энергетик был удостоен посмертно.

Александр Викторович посвятил работе в «Брянскэнерго» более 28 лет. Несколько лет он возглавлял Суземский район электрических сетей, который под его руководством стабильно демонстрировал высокие производственные результаты. После объединения в 2021 году Суземского и Севского районов электрических сетей был назначен мастером Суземского участка Севского РЭС.

С начала специальной военной операции объекты электросетевого комплекса приграничного Суземского района регулярно подвергались атакам. Несмотря на постоянную угрозу жизни, Александр Кириенко участвовал в аварийно-восстановительных работах на поврежденных энергообъектах, обеспечивая восстановление электроснабжения жителей и социально значимых объектов. Он совершил более 100 выездов в «серую зону» и свыше 50 — в районы, расположенные в непосредственной близости от государственной границы.

За годы работы Александр Викторович зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, ответственным руководителем и человеком, беззаветно преданным своему делу. Его профессионализм, мужество и верность долгу пользовались заслуженным уважением коллег.

Александр Кириенко ушел из жизни в марте 2026 года после внезапного ухудшения состояния здоровья. Государственная награда стала признанием его мужества, самоотверженного труда и личного вклада в обеспечение надежного электроснабжения приграничных территорий.