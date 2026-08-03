В брянском правительстве обсудили уборочную кампанию

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел еженедельное совещание с заместителями. Его начали с обсуждения уборочной кампании. Об этом Егор Ковальчцук сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах, - отметил Егор Ковальчук. - Но, несмотря ни на что, обмолот зерна продолжается. По данным Минсельхоза России, Брянская область сейчас на 1 месте в ЦФО по урожайности зерновых культур. Аграрии приступили к уборке озимого рапса, площади в этом году увеличены. В половине районов области ведется уборка картофеля.

Обсудили и благоустройство дворовых территорий. Прозвучал еженедельный отчет от руководителей города Брянска. Работы продолжают.

- Не всегда они выполняются качественно, и на это есть совершенно справедливые нарекания от жителей, - рассказал Егор Ковальчук. - Недоработки нужно оперативно устранять.

Каждый понедельник — подробный доклад от Центра управления регионом.

- Вижу все болевые точки, обращения граждан, а главное — реакцию ответственных служб, которая абсолютно точно не должна быть формализованной и в виде «отписок», на это обращаю особое внимание, - сказал врио губернатора Брянской области.