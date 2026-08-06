В Брянске устроили праздник для ветеранов спорта

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Накануне Всероссийского дня физкультурника комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации провел торжественное мероприятие для ветеранов отрасли. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Торжество объединило людей, которыми гордится Брянщина — спортсменов, тренеров, преподавателей спортивных дисциплин. На праздник пришло больше 50 человек. Среди них — мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ, судья международной категории по самбо экстра-класса, Почётный гражданин города Брянска Отар Кацанашвили; заслуженный мастер спорта СССР, Почётный гражданин Брянской области Людмила Самотёсова; заслуженный тренер России, победитель Кубка Европы Светлана Белова.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В роли ведущего выступил заслуженный учитель РФ Мурат Тимиргалеев, несколько десятилетий проработавший учителем физкультуры школы 45.

Виновников торжества приветсвовали врио заместителя губернатора Брянской области, Герой России Андрей Фроленков, председатель комитета по физической культуре и спорту Александр Погорелов, директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин. Они отметили сплоченность брянских спортсменов, дружбу, которая связывает их на протяжении многих лет. Говорили о и преемственности в спорте: многие из присутствующих воспитали замечательных спортсменов, которыми Россия гордится сегодня.

Во время встречи было много трогательных моментов. Так, поздравляя своих коллег, Анна Синяева, мастер спорта СССР в беге, прыжках в длину, призер и победитель чемпионатов СССР, России, международных соревнований, рассказала, как осталась без ключей перед закрытой дверью квартиры и друзья-спортсмены лезли через окно, чтобы ей помочь.

Светлая атмосфера товарищества, поддержки, понимания царила на празднике, где было много воспоминаний, улыбок и шуток. Тамара Коршунова прочла свое поздравление в стихах, которое посвятила всем присутствовавшим. Девизом торжества стали слова «Пока мы едины — мы непобедимы!».