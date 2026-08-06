В Брянске заботятся о безопасности школьников

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске дорожники проводят работу по обеспечению безопасности школьников. Возле школ города обновили «зебры», искусственные неровности, надписи «убедись в безопасности перехода», знаки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также дополнительные предупреждающие или ограничивающие знаки дорожного движения и «лежачие полицейские» установили там, где они необходимы.

- Всего силами дорожного управления Брянска на территориях возле школ заменили 264 непригодных или испорченных указателя и установили 58 дополнительных, - рассказали в мэрии Брянска.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Нанесли дорожную разметку на площади 3650 квадратных метров. Работу продолжают.

Тем временем комиссии — в составе которых представители городского управления образования — проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году.

Совместно с ФСБ, Ростехнадзором, Росгвардией и автоинспекторами проверят 66 образовательных учреждений областного центра. Под особым контролем — состояние инженерных сетей, систем видеонаблюдения и антитеррористической защиты.

Также идет проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В комиссию входят сотрудники городского управления образования.

- Вместе с ФСБ, Ростехнадзором, Росгвардией и автоинспекторами проверят 66 образовательных учреждений областного центра, - рассказали в мэрии Брянска. - Под особым контролем — состояние инженерных сетей, систем видеонаблюдения и антитеррористической защиты.

Напомним, в Брянске маршрутку №49 продлили до военного госпиталя.