Два человека погибли и шесть ранены: ВСУ атакуют Брянскую область

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При атаке ВСУ Брянской области два человека погибли и шесть ранены. Удары нанесли по Новозыбкову, Суземскому и Погарскому районам. Об этом 6 августа на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В Суземском районе дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю, - написал Егор Ковальчук. - Больше горе - водитель скончался на месте. Украинские нацисты нанесли удар с помощью БпЛА самолетного типа по Новозыбкову. Самые тяжелые последствия преступления – погиб мужчина.

Также ранения получили пять мирных жителей. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь.

- По предварительным данным, повреждены несколько автомобилей и автозаправочная станция. Информация по повреждениям уточняется. Работают оперативные и экстренные службы, - написал врио губернатора Брянской области.

В Погарском районе дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Водитель с множественными ранениями доставлен в больницу.

- Искренние соболезнования родным погибших, - написал Егор Викторович. - Семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Пострадавшим — скорейшего выздоровления.

Напомним, за сутки над Брянской области уничтожили 155 украинских беспилотников.