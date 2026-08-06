На брянском заводе «ЛДС» учитывают мнение ветеранов и опытных работников

Фото: Виталий СИМОНЕНКОВ.

На брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» всегда прислушиваются к мнению работников. Особенно учитывают предложения ветеранов и опытных сотрудников.

Недавно на заводе провели собрание, где обсудили новый коллективный договор. В обсуждении вместе с представителями всех цехов и отделов участвовали и старейшие работники предприятия.

Фото: пресс-служба завода "ЛДС".

- Мы живем в социальном государстве, нормы которого действуют и на нашем предприятии, - говорит директор «ЛДС» Сергей Горелов, - поэтому в отношении с коллективом мы учитываем все требования трудового законодательства. Иначе и быть не может, потому что это позволяет сохранять костяк коллектива и привлекать на завод новых сотрудников.

Напомним, коллективный договор — это правовой акт, который регулирует социально-трудовые отношения между работодателем и работниками. В коллективном договоре закрепляются важные условия работы на предприятии. Такие как, оплата труда, график работы, различные льготы и другие обстоятельства, которые имеют важное значение для всего коллектива завода.