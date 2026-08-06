Врио губернатора Брянской области встретился с руководством предприятия Elevatek

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с руководством предприятия Elevatek. Обсудили возможность участия в программах Регионального фонда развития промышленности для приобретения оборудования и модернизации производства. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Сделать общественную среду доступной для маломобильных людей — миссия Центра технических средств профилактики и реабилитации инвалидов. Предприятие в Брянске работает с 1991 года. Оно стало первым в России, где стали выпускать отечественные подъемники для инвалидов.

- Продукция востребована людьми, которым нужна помощь, — подъемные платформы, лифтовое оборудование, пандусы поставляют в социальные учреждения по всей стране, - рассказал Егор Ковальчук. - В прошлом году здесь приступили к серийному производству малогрузовых и коттеджных лифтов. На предприятии не просто собирают подъемные устройства, а адаптируют их под конкретные задачи заказчиков. Особенно востребована адаптация социальных объектов — больниц, школ.