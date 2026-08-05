Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянская делегация побывала на Дне города в Белгороде. 5 августа День города отмечает Город воинской славы и Первого салюта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В составе брянской делегации в праздничных мероприятиях участвуют заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов, депутаты Брянского городского Совета народных депутатов Алексей Солонкин и Дмитрий Ларин.

Дату праздника выбрали не случайно. Ведь в этот день в 1943 году Белгород освободили от немецко-фашистских захватчиков. Мэр Валентин Демидов считает 5 августа вторым днем рождения города. Праздничный день для гостей начался с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь», гирлянды Славы — к стеле Город воинской славы. Затем Александр Гаврилов и брянская делегация побывали в Музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», посмотрели праздничный концерт, побывали на экскурсиях в любимых местах отдыха горожан.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Посещая сегодня праздничные мероприятия, не могу не отметить, с какой силой духа, сплочённостью и верой в будущее живёт Белгород, - сказал Александр Гаврилов. - Несмотря на непростые обстоятельства, город продолжает развиваться: здесь строятся новые объекты, благоустраиваются общественные пространства, создаются комфортные условия для жизни. Особенно ценно, что при этом бережно сохраняется историческое наследие — это основа идентичности и залог преемственности поколений. Белгород уверенно смотрит вперёд, и такой настрой вызывает искреннее уважение. Желаю городу дальнейшего процветания, а его жителям — мира, благополучия и новых свершений!

Раньше врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, комментируя взаимодействие приграничных регионов, отмечал, что Белгород, Курск и Брянск связывает «особое боевое братство». В условиях общих вызовов регионы совместно преодолевают трудности, восстанавливают инфраструктуру и защищают население.