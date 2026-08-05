В Брянске модернизируют коммунальную структуру

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске идет реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После завершения капитального ремонта уже ввели в эксплуатацию два объекта. Это участок водовода, входящего в состав технологического комплекса «Водоводы от Бордовичских ВОС». Протяженность отремонтированных водопроводных очистных сооружений составила 800 погонных метров. А также теплотрасса отопления и горячего водоснабжения (транзит) от теплотрассы Брянсккоммунэнерго по цокольным этажам жилых домов 7-21 по улице Строителей в Белых Берегах.

Еще на двух объектах работы в самом разгаре. Подрядчик уложил силовой кабель в земле от подстанции к скважине, провели укладку водопровода, устанавливают павильон на водозаборном сооружении на территории технологического комплекса «Деповский». Также строители ведут сварку водопроводных труб на участке водовода (d=700 мм, протяженность 1466 погонных метров), входящего в состав технологического комплекса «Водоводы от Бордовичских ВОС».