Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Егор Ковальчук побывал на Брянском машиностроительном заводе. Об этом врио губернатора брянской области сообщает на своей странице ВКонтакте.

Генеральный директор БМЗ Александр Попругин показал производственные мощности завода и условия труда, созданные здесь.

На заводе создали крупнейший в России центр компетенций по тепловозостроению, мощностью 300 секций магистральных и 240 маневровых тепловозов в год. Все серийные локомотивы БМЗ внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ.

Инвестиции в развитие производства только за последние три года превысили 5,5 млрд рублей.

- При поддержке Минпромторга РФ и Фонда развития промышленности реализуется крупный инвестиционный проект, направленный на разработку новой техники и поддержание имеющихся мощностей, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Соглашение о сотрудничестве в рамках работы над инвестпроектом было подписано между Правительством региона и предприятием на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ».

Его Ковальчук оценил уровень автоматизации и цифровизации производства — внедрен инновационный роботизированный сварочный комплекс, работающий по уникальной технологии.

- Особо хочу отметить, что БМЗ — социально ориентированное предприятие, ответственный работодатель, ставящий на первое место заботу о сотрудниках и их социальную поддержку, это видно, и это важно, - сказал Егор Викторович.