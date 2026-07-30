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Экономика30 июля 2026 9:37

В брянских подразделениях «Россети Центр» прошел День донора

В этот раз донорами стали 104 сотрудника
Кира ФИЛИППОВА
Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Сотрудники филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» (входит в Группу «Россети») приняли участие в традиционной донорской акции «Стань донором — спаси жизнь!». Забор крови проводился в мобильном комплексе Брянской областной станции переливания крови, который работал у административных зданий энергокомпаний.

В этот раз донорами стали 104 сотрудника, в том числе три Почетных донора России и шесть человек, впервые присоединившихся к акции. Всего было заготовлено более 46 литров крови. После обязательного лабораторного контроля она поступит в медицинские учреждения Брянской области.