Врио губернатора Брянской области провел прием граждан

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел прием граждан. Люди обращались с самыми разными вопросами — личными и касающимися общих вопросов благоустройства. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Помощь и поддержка семей участников специальной военной операции — это приоритет в работе всех служб и ведомств, первоочередная задача власти, - отметил Егор Ковальчук. - Главное — выслушать и найти верное решение проблемы, которая может быть сложной и неоднозначной. Одно из обращений — как раз такое. В семье обратившихся оба сына ушли защищать Родину. Один из ребят погиб, второй пропал без вести. Будут проведены все необходимые мероприятия по линии Минобороны, чтобы помочь с установлением правового статуса военнослужащего.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Много обращений поступило по теме ЖКХ и благоустройства.

- На приеме обсудили ситуацию с нарушением сроков ремонта крыши в многоквартирном доме за счет средств фонда капремонта жилья, - рассказал Егор Ковальчук. - Как выяснилось, торги состоялись, подрядчики должны в ближайшее время приступить к работе. Задача — до сентября закрыть контур, чтобы не уйти с раскрытой кровлей в осень.

Пришли на прием артисты брянского ТЮЗа.

- Предысторию, наверное, знает не только культурная общественность: объект культуры регионального значения был признан аварийным, трижды проводилась экспертиза разными организациями, но было решено, что реконструкцию проводить нецелесообразно. Да, можно провести еще одну независимую экспертизу, потратить на это время и деньги, но очевидно, что театру нужно новое место жительства, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Решение вижу такое: определиться с площадкой, привязать к ней проект и заявляться в федеральные программы, чтобы в Брянске появился новый современный театр юного зрителя.