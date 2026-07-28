Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в парке Толстого открылась новая мультимедийная выставка. Она называется «Парк, который учит слушать». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- На представленных стендах— лишь небольшая часть истории создания деревянных скульптур, которые когда-то стояли в парке, а ныне утрачены: «Змеерук», «Ундина», «Рождение» и других, - рассказали в мэрии Брянска. - Больше информации узнает гость парка, включив смартфон. Наведя свою камеру на кюар-код первого стенда, посетитель подключится к wi-fi и далее – к специальному мобильному приложению. А в нем есть: аудиогид, записи рассказов, сказок и очерков Валентина Динабургского и элементы дополненной реальности. Их можно увидеть, наведя камеру телефона на стенды и отдельные фотографии.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Над экспозицией работала целая команда единомышленников: руководство Городского объединения парков культуры и отдыха г. Брянска, Централизованная система детских библиотек г. Брянска и АНО «ЮНИОРКОД», технические специалисты и школьники Брянска и Фокино.

В течение нескольких месяцев ребята учились графическому дизайну, 3D-моделированию, самостоятельно и под руководством педагогов создавали 3D-модели скульптур, макеты стендов, аудиозаписи сказок, работали с элементами дополненной реальности.

На открытие выставки проекта «Парк, который учит слушать» приехали и пришли представители органов власти Брянской области и города Фокино, педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники и преподаватели школы программирования «ЮНИОРКОД», друзья и партнеры парков Брянска. Вела встречу в Литературной беседке Юлия Андрюшкина, руководитель АНО «ЮНИОРКОД» Брянск.

Мероприятие начали с просмотра видеоролика о проекте. Затем выступили почетные гости и участники проекта. Им вручили благодарственные письма и статуэтки сов в наушниках.

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