Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области 29 июля ожидают грозы, град и сильный ветер. Скорость ветра достигнет от 15 до 20 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на данные Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода может привести к повреждению сельхозкультур, перебоям с электроснабжением, повреждениям имущества упавшими конструкциями и деревьями.

Брянцам рекомендуют выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам, автомобилистам выбирать места парковки вдали от деревьев. Тел. 112.