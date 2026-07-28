В Брянской области ЕГЭ сдавали 5 777 выпускников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области в этом году ЕГЭ сдавали 5 777 выпускников. В правительстве области подвели итоги экзаменационной кампании. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Государственную итоговую аттестацию прошел 12 761 человек. Ребятам из школ в приграничных районах предоставили право сдавать экзамен или получить аттестат по результатам промежуточной аттестации. Часть детей такой возможностью воспользовалась.

- Из 11 предметов наиболее востребованными остаются профильная математика, обществознание, физика, биология, информатика, - рассказал Егор Ковальчук. - 105 участников получили на экзамене высший балл. Семь выпускников добились максимального результата дважды — с удовольствием пообщался с ребятами и их родителями. Перспективные, активные, не боятся вступать в диалог и отстаивать свою позицию.

Во время заседания говорили о том, что можно и нужно улучшить, чтобы экзаменационная кампания 2027 года прошла на еще более высоком уровне. Информировать выпускников о возможностях брянских вузов, в которых можно получить достойное образование, и не обязательно ехать за этим в столицу.

- Хотя, конечно, трудно преломить ситуацию, когда престиж и перспективу для одаренных детей родители видят только за пределами области, - отметил Егор Ковальчук.. - Но мы заинтересованы в том, чтобы учить высококлассных специалистов здесь и они оставались работать в родном регионе.