Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Егор Ковальчук зарегистрировался для участия в выборах губернатора Брянской области. Включая Егора Викторовича, пять человек также зарегистрировались и получили удостоверения. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Это говорит о том, что процедура идет планово, в полном соответствии с действующим законодательством, - отметил Егор Ковальчук. - Считаю, что общая задача всех участников избирательного процесса — обеспечить прозрачные выборы, неукоснительное соблюдение законодательства и политического этикета. Нужно помнить, что выборы организуются и проводятся в интересах всех жителей Брянской области.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

По мнению, Егора Викторовича, задача всех кандидатов — максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянщины. Что касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, правоохранительных органов, то здесь общая задача — обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий, наблюдателей, что особенно важно в условиях текущей оперативной обстановки.

- Обращаюсь к жителям Брянской области: мы живем в приграничном регионе, со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы, фейки с целью дестабилизации ситуации в обществе – предупреждает врио губернатора бряноскй области. - Призываю всех соблюдать меры безопасности, доверять только официальным источникам информации, внимательно изучать представленные кандидатами агитационные материалы и делать собственный выбор — ответственно, с холодной головой.