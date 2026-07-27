Виктор Жуков: энергетик по призванию

Фото: ПАО "Россети-Центр"-"Брянскэнерго".

Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Трубчевского РЭС «Брянскэнерго» Виктор Жуков работает в филиале большую часть своей жизни. Его энергетический стаж – 25 лет.

Большую роль в выборе будущей профессии сыграл отец Виктор Иванович. Он работал дежурным на подстанции «Плюсково» и нередко брал на работу сына. Еще в юности Виктор понял, что электроэнергетика – особая сфера деятельности, которая не прощает ошибок и халатного отношения. В ней нет случайных людей, это призвание, куда люди приходят по зову сердца.

После окончания школы будущий энергетик поступил в Трубчевский политехнический техникум, где получил специальность «техник-электрик». Отслужив в армии, устроился на работу в «Брянскэнерго» в должности электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Трубчевского РЭС.

В начале 2022 года Виктор Жуков стал мастером бригады по эксплуатации распределительных сетей Трубчевского РЭС, который находится в непосредственной близости от украинской границы. С начала специальной военной операции Жукову и членам его бригады ежедневно приходится рисковать жизнью, выполняя восстановительные работы на энергообъектах после вражеских обстрелов.

Виктор – участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, приобретенные во время службы навыки помогают ему в профессиональной деятельности. Он делает все возможное, чтобы в условиях вероятного повторного удара по энергообъекту во время ремонтных работ сохранить жизнь и здоровье членов своей бригады. Вместе с ним сотрудники Трубчевского РЭС, несмотря на риск, ежедневно выполняют свой профессиональный долг - несут свет в дома земляков.