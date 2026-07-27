Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянские легкоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате России. Чемпионат Россиипо легкой атлетике прошел в Екатеринбурге. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Золото в прыжках в высоту завоевал брянский легкоатлет Степан Веткин. Он показал результат 2,27 метра. Он опередил серебряного призера чемпионата мира — 2017 Данила Лысенко (2,24), который занял второе место в соревнованиях. Бронзовым призером стал брянец Илья Иванюк (2,24).

Серебро соревнований завоевала Дарья Нидбайкина в тройном прыжке, Александра Бабенко — в метании диска, Мария Качанова — в прыжках в высоту.

Бронзовые медали завоевали Игорь Тимирязев в прыжках в длину, а также Александр Бабенко пополнил копилку личных наград в толкании ядра.

- Признателен спортсменам и их тренерам за весомый вклад в развитие брянского спорта! – написал Егор Ковальчук.

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