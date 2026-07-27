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Происшествия27 июля 2026 7:28

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ Брянской области

Удары нанесли по Климовскому и Стародубскому районам
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ВСУ продолжают атаковать Брянскую область. При ударе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новый Ропск Климовского района ранен мирный житель. Об этом а своей странице ВКонтакте 27 июля сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Пострадавшему оказали медицинскую помощь, - написал Егор Ковальчук.

Кроме того ВСУ нанесли целенаправленный удлар по территории тракторного стана около села Понуровка Стародубского района. Ранен местный житель, ему оказана необходимая медицинская помощь.

- Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления! – написал Егор Ковальчук.