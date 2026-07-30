Врио губернатора Брянской области побывал в Гордеевском районе

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в Гордеевском районе. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Во время рабочей поездки он посетил промышленное предприятие, где производят доломитовую муку - король» удобрений для почвы. Ее поставляют в более чем четыре тысячи хозяйств и есть перспективы для роста и развития.

Егор Ковальчук встретился с жителями.

- Чувствуется, что любят свою малую родину, заботятся о ней, - рассказал Егор Викторович. - Есть несколько хороших инициатив. Одна из них — помощь участникам специальной военной операции. Кроме традиционного плетения маскировочных сетей, здесь выпускают достаточно редкий продукт — сублимированные, высушенные готовые блюда: супы, вторые блюда, компоты — всё вкусное, домашнее.

По мнению врио губернатора Брянской области, можно масштабировать эту практику, расширить количество и ассортимент предлагаемой продукции. Это будет востребовано, потому что то, что производится сейчас, разбирается еще до момента производства, идут серьезные заказы с фронта. Уверен, дополнительный объем также будет востребован.

Школе необходимо дополнительное компьютерное оборудование, которое позволит заниматься с детьми современными видами внеклассной работы, дополнительного образования. Рядом со школой — физкультурный комплекс открытого типа. Доступен для всех желающих в любое время. Сильная молодежная команда по пляжному волейболу — ребята неоднократно становились чемпионами области. Территория школы большая, можно и нужно использовать ее для разных активностей, создать здесь современное общественное пространство.

Егор Ковальчук сообщил о том, что Гордеевский район участвует в программах инициативного бюджетирования, формирования комфортной городской среды. Эти инициативы нужно развивать.

- В этом году на центральной площади установлены качели, ротонда, в следующем году благоустройство общественной территории продолжится по федеральной программе, - рассказал Егор Викторович. - Очень важный вопрос связан с вынужденным объездом ремонтируемого моста. Прорабатываются альтернативные варианты пересечения реки, которые позволят снять эту проблему. В любом случае, доставка людей из Клинцов будет обеспечена.