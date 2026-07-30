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Спорт30 июля 2026 10:56

Брянские легкоатлеты завоевали золото, серебро и бронзу на Чемпионате России

Спортивное событие прошло в Екатеринбурге
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Брянские легкоатлеты завоевали золото, серебро и бронзу на Чемпионате России. Спортивное событие прошло в Екатеринбурге. Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Золотую медаль в прыжках в высоту завоевал брянский легкоатлет Степан Веткин. Он показал результат 2 м 27 см. Степан опередил серебряного призера чемпионата мира 2017 года Данилу Лысенко, который прыгнул лишь на 2 м 24 см., заняв второе место в соревнованиях. Бронзовым призером стал брянец Илья Иванюк.

Серебро соревнований в тройном прыжке у Дарьи Нидбайкиной, у Александра Бабенко — в метании диска и у Марии Качановой — в прыжках в высоту. В прыжках в длину бронзовую медаль завоевал Игорь Тимирязев.

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