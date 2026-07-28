Брянские энергетики провели урок электробезопасности в детском оздоровительном комплексе «Лесной»

Фото: филиал «Россети Центр» — «Брянскэнерго» .

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» (входит в Группу «Россети») провели урок электробезопасности для детей, отдыхающих в детском оздоровительном комплексе «Лесной». Участниками занятия стали более 120 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.

Энергетики рассказали детям, что такое электрический ток, в каких случаях он представляет опасность, познакомили с предупреждающими знаками, установленными на энергообъектах, и объяснили, почему запрещено приближаться к электроустановкам, проникать за ограждения и подниматься на опоры линий электропередачи. Особое внимание было уделено правилам безопасного обращения с бытовыми электроприборами, действиям при обнаружении оборванного провода и мерам предосторожности во время грозы.

Закрепить полученные знания ребят могут с помощью образовательного проекта «Маша Лампочкина». Познавательные мультфильмы с участием главной героини и ее семьи, а также другие материалы по профилактике детского электротравматизма размещены на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

В период летних каникул специалисты «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» регулярно проводят занятия по электробезопасности в детских оздоровительных лагерях региона. Чтобы важные правила запоминались легче, энергетики используют наглядные материалы, проводят интерактивные занятия и вручают детям памятные сувениры с основными правилами безопасного обращения с электричеством.