Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянские студенты вошли в число лучших молодых агролидеров страны. В Саранске прошел пулуфинал Всероссийского конкурса «Я в Агро», который объединил 500 талантливых молодых участников из 60 регионов. Об этом на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Брянщину в полуфинале представила команда из студентов аграрного университета, аграрного колледжа, учеников агротехклассов. Ребята выступили достойно и показали, что будущее сельского хозяйства в регионе в надежных руках.

Гран-при в профиле «Агротехклассы» (направление «Выбирай будущее») и 100 тысяч рублей получил Степан Кубышкин, ученик 11 класса МБОУ-Кокинская СОШ.

Второе место в профиле «Агроколледжи» заняла Полина Чернова, студентка аграрного колледжа Брянского ГАУ.

- Пусть эта победа станет для Степана и Полины отправной точкой к новым свершениям, а их пример вдохновит других выбирать агросферу, - сказал Егор Ковальчук.

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