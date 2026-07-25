В Брянске отметят День военно-морского флота

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Брянск готовится отметить День военно-морского флота. В этом году он выпал на воскресенье, 26 июля. Об этом сообщают в паблике «Деснянская волна» ВКонтакте.

В этот раз в Брянске не запланировано большого праздника, как в предыдущие годы. Как объясняют - из-за мер безопасности. Однако, Брянское Морское собрание все же проведет некоторые мероприятия.

— с 9-00 до 9:45 — митинг, награждение, возложение цветов к бюсту адмирала Федора Ушакова у церкви «Всех Святых Воинов» (ул. Калинина, 66А);

— с 10-00 до 11-00 — торжественный подъем Андреевского флага, молебен и возложение цветов к памятному знаку нашим землякам, погибшим на атомной подводной лодке «Курск» (переулок Некрасова, 8А). Возложение цветов к памятным знакам летчикам, танкистам, 35-му Брянскому пехотному полку.

Брянское Морское Собрание приглашает ветеранов ВМФ и всех желающих принять участие в мероприятиях.

Напомним, в Советском Союзе День Военно-Морского флота начали отмечать в 1939 году в День рождения наркома ВМФ Николая Кузнецова. Говорят, что это был своеобразный подарок Сталина Кузнецову в честь его заслуг в деле укрепления советского флота. Позже праздник сделали "плавающим", отвязав от конкретной даты и приурочив к последнему воскресенье июля.

Эту традицию закрепил и Указ Президента России от З1 мая 2006 г. №549, который установил День ВМФ России.

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