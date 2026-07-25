Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске молодые следователи приняли присягу. В следственном управлении СК России по Брянской области прошло принятие присяги и торжество, приуроченное ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В этом году праздник имеет особое значение, поскольку Следственный комитет Российской Федерации отмечает 15-летие со дня образования ведомства как самостоятельного федерального государственного органа.

- В присутствии руководителя следственного управления СК России по Брянской области Алексея Кузьмичева, его заместителей, ветерана следственных органов Григорий Зингера в ведомственном Музее следствия Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации приняли следователи межрайонных следственных отделов и сотрудники следственного управления, недавно назначенные на должности, - рассказали в региональном следственном управлении.

С важным событием в профессиональной жизни начинающих следователей СК России поздравил руководитель регионального следственного управления. Алексей Кузьмичев.

- Вы – будущее брянского следствия, - сказал Алексей Геннадьевич. - Перенимайте опыт старших товарищей, храните и преумножайте традиции нашего ведомства. Помните: ваша личная честь – это честь всего Следственного комитета Российской Федерации. Будьте примером для окружающих и гордостью для родных и близких!

Председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов следственных органов» Брянской области Григорий Зингер, пожелал молодым сотрудникам успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

- Принятие Присяги – важный и волнующий момент в жизни сотрудника, поступившего на службу в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, ведь это священная клятва верности служения народу, Отечеству, нерушимый закон жизни следователя, - отметил в своем напутствии молодым сотрудникам ветеран следственных органов.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Затем в актовом зале следственного управления руководитель следственного органа Алексей Кузьмичев поздравил всех присутствующих сотрудников аппарата управления и межрайонных следственных отделов. Алексей Геннадьевич отметил, что следственные органы доказали свою значимость в системе правоохранительных органов нашей страны и сегодня занимают особое место. В основу деятельности следователей Следственного комитета России заложены верность лучшим традициям предыдущих поколений органов предварительного следствия, высокая ответственность, патриотизм, эффективная борьба с преступностью и высокое доверие общества.

В праздничной обстановке лучших сотрудников следственных органов следственного управления СК России по Брянской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм поощрили ведомственными наградами: медалями, знаками отличия, почетными грамотами и благодарностями, некоторые сотрудники занесены на Доску Почета следственного управления.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Завершилось мероприятие музыкальными выступлениями кадета Следственного комитета России, обучающегося в Брянской кадетской школе имени Героя России В.И. Шкурного Ивана Мокрова, а также певицы Замяткиной Фернандес Никиты и Светланы Тараторки.