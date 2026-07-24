Брянскую область посетил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянскую область с рабочей поездкой посетил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Николай Патрушев. Вместе с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком обсудили вопросы развития сельского хозяйства и природоохранного блока. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Побывали в селе Журиничи, где создана вся инфраструктура для комфортной жизни, это пример комплексного развития сельских территорий.

- Много сделано, еще больше предстоит сделать, - рассказал Егор Ковальчук. - Благодаря поддержке государства созданы все условия для комфортной жизни, работы, отдыха, занятий спортом. Есть собственный спортивный городок с ледовым катком, спортзалом, спортивной площадкой и тренажерами. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и лыжероллерной трассой. По госпрограмме за счет федерального, областного бюджета и средств тепличного комбината построены 66 домов с чистовой отделкой. В большинстве домов уже живут люди. Новоселы — из Калуги, Тюмени, Курска, Климово, Погара, Суземки, все они работают на ТК «Журиничи».

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Во время рабочей поездки Николай Патрушев посетил тепличный комбинат «Журиничи». Это ведущее предприятие по производству овощей закрытого грунта. За шесть месяцев этого года произвели больше трех тысяч тонн огурцов и больше шести тысяч тонн томатов.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Здесь же находится школа-детский сад на 130 мест. Ее построили по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий». Здесь обучаются дети не только из Журиничей, но и из соседних населенных пунктов. Работает музей истории села Партизанской славы, который включен во Всероссийский реестр музеев общеобразовательных организаций.

В Журиничах реализуют проект, направленный на повышение туристической привлекательности. Благоустраивают прибрежную зону озера Бежань.

- Обсудили с Дмитрием Николаевичем особенности проведения нынешней уборочной кампании, она в этом году действительно непростая, - рассказал Егор Ковальчук. - С одной стороны, планы на очень хороший урожай, с другой - есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение сезона.

Егор Ковальчук выразил признательность Правительству Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства, лично Заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Николаевичу Патрушеву за внимание и особый подход к региону