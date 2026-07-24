В Брянске открыли мемориальную доску первому руководителю регионального следственного управления Игорю Литвинову

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Накануне Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области открыли мемориальную доску первому руководителю регионального следственного управления, генерал-майору юстиции Игорю Анатольевичу Литвинову. Он ушел из жизни в мае 2024 года. Также был открыт музей следствия. Об этом сообщают в пресс-службе СУ КР по Брянской области.

Торжественность момента разделили руководитель следственного управления СК России по Брянской области Алексей Кузьмичев, первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Дмитрий Буравцов, сотрудники следственных управлений по Брянской и Калужской областям, почетный караул и знаменная группа кадет Следственного комитета Российской Федерации, ветераны следственных органов и прокуратуры, родные и близкие Игоря Анатольевича Литвинова и представители общественности.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Руководитель регионального следственного управления Алексей Кузьмичев, открывая церемонию, отметил, что Игорь Анатольевич стоял у истоков создания следственного управления по Брянской области. Он был не просто первым руководителем следственного органа, а эталоном принципиальности, человеком, для которого закон и справедливость являлись смыслом жизни. Его заслуги – это прочный фундамент, на котором мы строим свою работу сегодня. Светлая память об Игоре Анатольевиче навсегда останется в наших сердцах и в истории брянского следствия.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

На церемонии открытия выступил бывший первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Брянской области, а ныне первый заместитель руководителя следственного управления по Волгоградской области генерал-майор юстиции Дмитрий Буравцов, ветеран органов прокуратуры Брянской области Игорь Таратонов, заместитель руководителя военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону, сын И.А. Литвинова – Максим Литвинов.

Выступавшие отметили незаурядные качества Игоря Анатольевича, его объективный и справедливый подход к выполнению служебных обязанностей, а также способность создавать атмосферу сотрудничества и направлять коллектив на достижение целей и задач, поставленных руководством Следственного комитета России.

Руководитель следственного управления по Брянской области Алексей Кузьмичев и сын И.А. Литвинова – Максим Литвинов открыли мемориальную доску. Они вместе со всеми присутствующими возложили к ней цветы и почтили память первого руководителя следственного управления минутой молчания.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Продолжило мероприятие торжественное открытие музея следственного управления, отдельные стенды и витрины которого посвящены службе Игоря Анатольевича в следственных органах. Музей открыт при участии ветерана боевых действий Олега Валентиновича Бычкова, который внес посильный вклад в его создание совместно с сотрудниками следственного управления.

Литвинов Игорь Анатольевич родился 28 января 1968 года. После службы в армии окончил юридическую академию. Свою профессиональную деятельность на Брянщине начал следователем в органах прокуратуры в 1994 году, трудился на различных должностях, дослужившись до должности заместителя прокурора Брянской области. В сентябре 2007 года он возглавил следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Брянской области, а с 2011 года – региональное следственное управление СК России. С февраля 2018 года Игорь Анатольевич продолжил службу на должности руководителя следственного управления СК России по Калужской области, а в августе 2023 года вышел в отставку по выслуге лет в специальном звании генерал-майора юстиции.