Пять студентов БГИТУ участвовали в учебно-тренировочных сборах национальных команд России

Фото: Брянский государственный инженерно-технологический университет.

Пять студентов Брянского государственного инженерно-технологического университета участвовали в учебно-тренировочных сборах национальных команд России. Они вошли в состав сборной страны по спортивному программированию. Событие состоялось в Кисловодске с 17 по 25 июля, сообщают в БГИТУ.

- Участие в сборах стало для ребят уникальной возможностью не только усовершенствовать навыки проектирования и разработки программных продуктов, но и выработать системные подходы к организации соревновательной экосистемы в своем виде спорта, - рассказали в Брянском государственном инженерно-технологическомо университете.

Фото: Брянский государственный инженерно-технологический университет.

Мероприятия учебно-тренировочных сборов удачно сочетали интенсивные физические нагрузки с повышением профессионального мастерства в области создания ПО.

Кстати, в то же время в Кисловодске одновременно проходили тренировки сборных команд и по другим видам спорта: фигурному катанию, самбо, боксу, гандболу, кикбоксингу, тхэквондо и многим другим.

Возрастное ограничение – 16+.